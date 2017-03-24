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Süper Lig’de Dengeler Değişecek! Beşiktaş, Emre Mor’a Talip
Beşiktaş, çok faydalanacağı kiralama formülünü milli yıldız için deneyecek. Mali disiplinden taviz vermek istemeyen siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'un geniş kadrosunda şans bulamayan genç yıldız...
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ERBAKAN AK Partinin önünü açtı mı ŞEVKİ YILMAZ 1 KASIM SEÇİMİNİN ÖNEMİ AKİT TV mp4
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